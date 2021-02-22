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على أنغام الأغاني الوطنية.. وزيرة التضامن تفتتح مساكن الأمل في بورسعيد (صور)

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على أنغام الأغاني الوطنية.. وزيرة التضامن تفتتح مساكن الأمل في بورسعيد (صور) على أنغام الأغاني الوطنية.. وزيرة التضامن تفتتح مساكن الأمل في بورسعيد (صور)

مصراوي Masrawy

02:32 م الإثنين 22 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتحت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، مساكن الأمل بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، وذلك بعد تطويرها بمشاركة مجتمعية من مؤسسة مشكاة الخيرية والثقافية.

وأشارت الوزيرة خلال افتتاحها المنطقة على أنغام عدد من الأغاني الوطنية، إلى أنه جرى رفع كفاءة 11 عمارة بالمنطقة تضم 260 وحدة سكنية، كما جرى رفع 33 طن قمامة من المنطقة المحيطة بها، والبدء في دراسة سلوك أهالي المنطقة ووضع أنظمة لتعديلها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أنه سيجرى تدريب فريق عمل لتعديل سلوكيات المنطقة من خلال مشروع "كشك أخلاق" وعمل مشروعات صغيرة لأهل المنطقة، وتقديم جميع المساعدات الاجتماعية والطبية اللازمة.

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