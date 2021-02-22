مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب "ميكروباص" جنوبي بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 14 آخرين، اليوم الاثنين، في حادثة انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على مفارق بحر البقر، جنوبي محافظة بورسعيد.

وتلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد ومستشفى التضامن، بوصول مصابين وجثة هامدة.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، جثة هامدة ومصابين هم: عبد الرحمن عبد النبي 9 سنوات، أحمد عبد النبي الغول 7 سنوات، محمد أحمد الأفندي 9 سنوات، محمد محمد فريد - سنة، أحمد محمد فريد 3 سنوات، محمود محمد فريد 4 سنوات، إيناس محمد فريد 12 سنوات، محمود عرفات حسن 55 سنة، اسراء عبد الله الأفندي 4 سنوات، آية عبد الرحمن محمد 12 سنوات.

جرى نقل 5 مصابين إلى مستشفى التضامن وهم: نسمة محمد فريد 5 سنوات، محمد إسلام الأفندي 10 سنوات، سيف إسلام محمد 8 سنوات، لوجي أحمد عبد النبي 4 سنوات، فاطمة محمد الأفندي 40 سنة.

وأكد مصدر طبي، أن جميع المصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، ويتم توفير الرعاية الطبية لهم.