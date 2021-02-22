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زعم استثمارها بتجارة الأدوية.. القبض على مستريح الزيتون جمع ملايين الجنيهات من المواطنين

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زعم استثمارها بتجارة الأدوية.. القبض على مستريح الزيتون جمع ملايين الجنيهات من المواطنين زعم استثمارها بتجارة الأدوية.. القبض على مستريح الزيتون جمع ملايين الجنيهات من المواطنين

مصراوي Masrawy

02:33 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح الزيتون جمع ملايين الجنيهات من المواطنين، بزعم توظيفها بتجارة الأدوية .

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين - مقيمين بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله ، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم بتلقي مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو 6 مليون جنيه بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح، والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقام بترك محل إقامته هرباً من مُطاردة ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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