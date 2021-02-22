سقوط صاحب مخزن بحوزته 139 ألف عبوة أدوية تخسيس في المرج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن أدوية تخسيس وبحوزته 139 ألف عبوة مجهولة المصدر في المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائي مدير الإدارة، في ضبط (139444 عبوة أدوية تخسيس بأنواع مختلفة – كمية من العبوات الفارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (مسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح ، فضلاً عن حيازته كميات من أدوية التخسيس مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.