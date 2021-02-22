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الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للدعوى المقامة ضد "العسيمي"

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الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للدعوى المقامة ضد "العسيمي" الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للدعوى المقامة ضد "العسيمي"
المحكمة دعته للحضور في الموعد المحدد وإلا ستحكم في الدعوى غيابيًا

الاستئناف الجزائية تحدد موعداً بديلاً للدعوى المقامة ضد

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم محمد صالح محمد العسيمي "سعودي الجنسية" بموجب الهوية الوطنية رقم (1077250064)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 4/ 8/ 1442هـ، الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية