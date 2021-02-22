أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"جيلي وشيكولاته".. ضبط مصنع إنتاج مكملات غذائية مغشوشة فى الدقهلية

Print
"جيلي وشيكولاته".. ضبط مصنع إنتاج مكملات غذائية مغشوشة فى الدقهلية "جيلي وشيكولاته".. ضبط مصنع إنتاج مكملات غذائية مغشوشة فى الدقهلية

مصراوي Masrawy

02:12 م الإثنين 22 فبراير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

ضبطت حملة مشتركة في مديرية بالدقهلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، مصنعًا غير مرخص لتعبئة المكملات الغذائية المغشوشة، وبداخله كميات كبيرة من المواد الخام و6750 كيلو جرام من زيت النخيل مجهول المصدر داخل سيارة نقل.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه جرى إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وأضاف أن المصنع الذي جرى ضبطه يقوم بإنتاج مكملات غذائية غير مرخصة، وتعبئة "جيلي بطعم الفواكه" داخل عبوات باعتبارها مكملات غذائية، و"شيكولاتة مجهولة المصدر" داخل برطمان على أنها مكملات غذائية.

وأوضح أنه جرى التحفظ على 2300 كرتونة جيلي بطعم الفواكه زنة الكرتونة 4 كيلو بإجمالي وزن 9200 كيلو جرام و400 كرتونة من منتج الجيلي، بداخل كل كرتونة 12 برطمان بإجمالي 4800 برطمان و54 كرتونة شيكولاتة غير مدون عليها أي بيانات زنة الكرتونة 15 كيلو بإجمالي 810 كيلو جرام، وأيضًا 30 كرتونة بداخل كل كرتونة 2000 كيس من مشروب الشيكولاته بإجمالي 60 ألف كيس.

وأشار إلى أنه جرى سحب عينات من جميع المضبوطات للتعامل معها، مؤكدًا أن تلك المخالفات تقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن التصدي لمكافحة الغش والتدليس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

شبكة عيون الإخبارية