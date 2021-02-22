"جيلي وشيكولاته".. ضبط مصنع إنتاج مكملات غذائية مغشوشة فى الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

ضبطت حملة مشتركة في مديرية التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، مصنعًا غير مرخص لتعبئة المكملات الغذائية المغشوشة، وبداخله كميات كبيرة من المواد الخام و6750 كيلو جرام من زيت النخيل مجهول المصدر داخل سيارة نقل.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه جرى إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وأضاف أن المصنع الذي جرى ضبطه يقوم بإنتاج مكملات غذائية غير مرخصة، وتعبئة "جيلي بطعم الفواكه" داخل عبوات باعتبارها مكملات غذائية، و"شيكولاتة مجهولة المصدر" داخل برطمان على أنها مكملات غذائية.

وأوضح أنه جرى التحفظ على 2300 كرتونة جيلي بطعم الفواكه زنة الكرتونة 4 كيلو بإجمالي وزن 9200 كيلو جرام و400 كرتونة من منتج الجيلي، بداخل كل كرتونة 12 برطمان بإجمالي 4800 برطمان و54 كرتونة شيكولاتة غير مدون عليها أي بيانات زنة الكرتونة 15 كيلو بإجمالي 810 كيلو جرام، وأيضًا 30 كرتونة بداخل كل كرتونة 2000 كيس من مشروب الشيكولاته بإجمالي 60 ألف كيس.

وأشار إلى أنه جرى سحب عينات من جميع المضبوطات للتعامل معها، مؤكدًا أن تلك المخالفات تقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن التصدي لمكافحة الغش والتدليس.