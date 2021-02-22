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وزير الخارجية الألماني يدعو إلى اتخاذ تدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية

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وزير الخارجية الألماني يدعو إلى اتخاذ تدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية وزير الخارجية الألماني يدعو إلى اتخاذ تدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية

مصراوي Masrawy

02:38 م الإثنين 22 فبراير 2021

جنيف - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى اتخاذ تدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية في ضوء العواقب المدمرة لجائحة كورونا.

وقال ماس اليوم الاثنين في رسالة عبر الفيديو لمؤتمر نزع السلاح في جنيف إن الجائحة أظهرت "مدى ضعفنا أمام الفيروس"، مضيفا أن الأسلحة البيولوجية يمكن أن تكون أكثر خطورة، وقال: "لذلك يجب مراجعة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية من أجل مواجهة التهديدات الجديدة ومواكبة التقدم السريع في التكنولوجيا الحيوية والعلوم".

ونظرا للتحول التكنولوجي، دعا الوزير أيضا إلى التفكير على نحو جديد بشأن الحد من التسلح، موضحا أن أنظمة الأسلحة المستقلة المزودة بذكاء اصطناعي والتي يمكن أن تعمل بدون تحكم بشري تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان، وقال: "إذا أردنا الحفاظ على الأمن في القرن الحادي والعشرين، فعلينا التعامل مع هذه المخاطر". لقد حان الوقت لوضع اللوائح اللازمة - على أساس القانون الدولي ومن خلال التعاون متعدد الأطراف.

وناقش مؤتمر نزع السلاح خلال السنوات الأخيرة أنظمة الأسلحة التي تعمل دون تدخل بشري. وعرقلت دول عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، حتى الآن الجهود المبذولة للتوصل إلى معاهدة جديدة لنزع السلاح. واقترحت ألمانيا مع بلدان أخرى مدونة قواعد تنص على أن جميع أنظمة الأسلحة الحالية والمستقبلية يجب أن تخضع لرقابة بشرية. وقد لا تكون مثل هذه المدونة ملزمة بموجب القانون الدولي.

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