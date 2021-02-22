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" للصناعات العسكرية" تستهدف إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار

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"السعودية للصناعات العسكرية" تستهدف إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار " للصناعات العسكرية" تستهدف إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار
الرئيس التنفيذي: تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة بحلول عام 2030

قال وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة للصناعات العسكرية: إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأضاف "أبوخالد"، اليوم الاثنين، في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بأبوظبي: إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول عام 2030.

وقال وفق "رويترز": إن الشركة ستوقّع اتفاقاً مع شركة نمر الإماراتية، التي تصنع المركبات العسكرية؛ من أجل تصنيع هذا النوع من المركبات في السعودية.

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع المملكة المعتمد على النفط.الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبوخالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية