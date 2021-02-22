إصابة 6 أشخاص في حريق داخل منزل بالقليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت أجهزة الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، على حريق اندلع داخل منزل في قرية كفر مروان التابعة لمركز كفر شكر، بسبب ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن تلفيات بمحتويات المنزل، وإصابة 6 مواطنين بحالات اختناق خلال عمليات الإطفاء، وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بالواقعة.

انتقل اللواء هشام رفعت رئيس مدينة ومركز كفر شكر، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث المركز، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

تبين من المعاينة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بالمنزل، ملك المواطن "الشحات.ع"، وأنه تسبب في 6 حالات اختناق بين المواطنين، وأسفر عن بعض التلفيات بالمنزل ومحتوياته، وجرى إسعاف المصابين في مكان الحادث، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق.