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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع قوات الشرطة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بكل حزم من خلال تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وحذر المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسيرفيس، وأماكن التجمعات والمحلات والكافيهات والمطاعم والأسواق، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار الفيروس.

لافتاً إلى أنه سيجرى محاسبة المسئولين في حالة وجود أي تراخي أو قصور ف0ي الرقابة المطلوبة لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية.

كما تابع اللواء أشرف عطية مع وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفى، بيان معدلات الاشتباه والإصابة والتي شهدت تزايدًا خلال الأيام الماضية حيث جرى متابعة الحالات المتوسطة بالعزل المنزلى بالتنسيق مع المتطوعين من المجموعات الشبابية والجمعيات الأهلية، علاوة على الحالات فوق المتوسطة المحتجزة داخل 11 مستشفى للعزل موزعين على جميع مراكز ومدن المحافظة.

مشيراً إلى أن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية، من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيرفيس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين