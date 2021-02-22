السجيني: الأفضل لقطاع تفتيش "التنمية المحلية" ألا يكون موجودًا إذا لم يتمتع بالهيبة

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المهم أن يكون لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية هيبة؛ وهذا أمر جيد نسعى إليه، ولكن أن يكون القطاع حاضرًا اسمًا وفعلًا فقط بلا هيبة، فالأفضل ألا يكون موجودًا.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، موجهًا حديثه إلى رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية: "لدينا مثال على ذلك؛ موقف مقار بمنطقة البحوث بالدقي بمحافظة الجيزة، والذي أثار مشكلته أحد الناوب؛ فتدخل وزير التنمية المحلية بنفسه وقام بزيارة المكان، وقال إنه تم حل المشكلة، وبعدها بأسبوعين نكتشف أن المكان كما هو، وهذه مشكلة تتعلق بمؤسسات الدولة وليست الوزارة فقط؛ فالبرلمان تدخل والحكومة تدخلت والصحافة تابعت، ومع ذلك لم يتغير شيء".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا بد من حل المشكلات على الأرض بعد إثارة الأمر، وإلا ستظل هناك مشكلة؛ إما أن يبلغنا المسؤولون تليفونيًّا بما حدث وإما بمذكرة تشرح الأمر، وإذا لم يحدث ذلك فسنحتاج جميعًا إلى أن نشتغل على أنفسنا".