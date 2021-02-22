"الصحة" تحدد مشروبات لتقوية المناعة ضد كورونا.. ما هي؟
مصراوي Masrawy
02:05 م الإثنين 22 فبراير 2021
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافيك للمشروبات التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وجاءت المشروبات كالتالي:-
- كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج).
- اللبن مصدر للبروتين وأيضا الزنك (تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء ليعزز مناعتك).
- الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام لذلك أحرص على شرب 8 - 10 أكواب من المياه يوميا.