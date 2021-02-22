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"الصحة" تحدد مشروبات لتقوية المناعة ضد كورونا.. ما هي؟

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مصراوي Masrawy

02:05 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافيك للمشروبات التي تساهم في الوقاية من المستجد.

وجاءت المشروبات كالتالي:-

- كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج).

- مصدر للبروتين وأيضا الزنك (تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء ليعزز مناعتك).

  • الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام لذلك أحرص على شرب 8 - 10 أكواب من المياه يوميا.
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