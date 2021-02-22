أحدثت زلزالًا.. برلماني ينتقد طريقة إزالة عمارة خاتم المرسلين وتعريض حياة المواطنين للخطر

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

استنكر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الطريقة التي تمت بها إزالة عمارة في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية.

وأشار منصور إلى أن العمارة تمت إزالتها بطريقة لا تمت إلى أية دراسة هندسية بصلة أو الأخذ في الاعتبار أمان المواطنين.

وأضاف النائب، خلال بيان له اليوم الإثنين، أن الأهالي اعتقدوا أن هناك زلزالًا قد حدث، وخرجوا من الشرفات وفوجئوا بأن عمارة 10 أدوار بارتفاع 30 مترًا تم إزالتها بطريقة غير سليمة هندسيًّا ووقعت بعرض الشارع وأحدثت دويًّا كبيرًا، وعرضت حياة المواطنين للخطر.

ولفت منصور إلى أن عديدًا من المواطنين اتصلوا به يشكون مما حدث ومن إزالة هذه العمارة التي وصفوها بـ"عمارة الزلزال"، بهذا الشكل، متسائلًا: مَن المسؤول عن هذا الخطأ الذي حدث؟! ومطالبًا بمحاسبته.