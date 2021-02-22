الضويني والصغير الأقرب.. كبار العلماء ترشح 3 شخصيات لخلافة علام في دار الإفتاء - خاص

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

كشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف أن هيئة كبار العلماء رشحت 3 شخصيات لخلافة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في منصبه، والتي تنتهي فترته في مارس المقبل.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن هيئة كبار العلماء اجتمعت بحضور 16 عضوا إضافة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي ترأس الجلسة، وتم الاستقرار على ثلاث شخصيات لاعتماد أحدهم مفتيا للديار المصرية.

وتابعت المصادر:"رشحت هيئة كبار العلماء ثلاث شخصيات لخلافة الدكتور شوقي علام وهم "الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير الأمين العام للهيئة، وتم إجراء اقتراع داخلي لاختيار أحدهم " لم يشارك فيه شيخ الأزهر".

وأردفت المصادر:" تم تشكيل لجنة داخل هيئة كبار العلماء ترأسها الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، لفرز الأصوات، وبعد الانتهاء من الفرز تم تحرير محضر بالاجتماع تضمن الثلاث شخصيات الذين تم ترشحيهم، ومدونا به الشخصية التي اختارها أعضاء الهيئة عبر التصويت السري لتتولى منصب مفتي جمهورية مصر العربية، وتم إرسال المحضر إلى رئاسة الجمهورية لاعتماد من وقع عليه الاختيار".

واستبعدت المصادر وقوع الاختيار على الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وانحسار الترشيحات بين الدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر، مشيرا إلى أن الأخير من الممكن أن يكون هو الأقرب لتولي المنصب.

وقالت المصادر إن هيئة كبار العلماء لا يحق لها قانونا المطالبة بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية لحين بلوغه سن المعاش في أغسطس المقبل؛ إذ ينص القانون على أن تكون مدة تولي منصب المفتي فترتين فقط، مدة كل منها أربع سنوات، بعدها ترشح الهيئة شخصية أخرى لتتولى المنصب.

وتوقعت المصادر صدور قرار خلال أيام بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية لحين بلوغه سن المعاش في ديسمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أثنى على الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وجهوده والطفرة التي أحدثها في دار الإفتاء منذ توليه منصبه في الربع الأول من عام 2013، وشدد فضيلة الإمام على أنه رغم التطورات الكبيرة التي أحدثها المفتي، فإن قانون الهيئة ينص على ترشيح مفتٍ جديد بعد مرور ثماني سنوات من تولي المفتي الحالي مهام منصبه.

وتم التجديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية في يناير 2017، بموافقة إجماع هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، طبقا لقانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

ومن المقرر أن يبلغ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السن القانونية للمعاش في شهر أغسطس المقبل.

وينص قانون هيئة كبار العلماء على اختيار أحد الشخصيات التي يتوافق عليها أعضاء الهيئة للتعيين في منصب مفتي الديار المصرية، وترشيحها لرئاسة الجمهورية، قبل شهرين من نهاية فترة المفتي الحالي.

وعقدت هيئة كبار العلماء، اجتماعا في سبتمبر الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة بالدراسة، لاستعراض أبرز القضايا المستجدة على الساحة وأهمية تكثيف الجهود لنشر الخطاب الديني المعتدل.

وشكّلت هيئة كبار العلماء لجنة برئاسة الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق، عضو الهيئة، لبحث الأسماء المرشحة للانضمام، وأسفرت القرعة عن فوز ثلاثة أعضاء جدد وهم: "الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، وكيل الكلية الأسبق".