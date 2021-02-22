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ماجد الشمراني يضبط كلاسيكو الشباب والأهلي.. والبلوي يدير لقاء الوحدة والتعاون

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ماجد الشمراني يضبط كلاسيكو الشباب والأهلي.. والبلوي يدير لقاء الوحدة والتعاون ماجد الشمراني يضبط كلاسيكو الشباب والأهلي.. والبلوي يدير لقاء الوحدة والتعاون
ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ماجد الشمراني يضبط كلاسيكو الشباب والأهلي.. والبلوي يدير لقاء الوحدة والتعاون

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة الكلاسيكو بين الشباب وضيفه الأهلي ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للحكم ماجد الشمراني على أن يعاونه كل من بدر الشمراني وعبدالرحيم الشمري وممدوح آل شهدان حكم رابع فيما يتولى عبدالله الحربي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة محمد العكبري.

وسيتولى فيصل البلوي مهمة قيادة مباراة الوحدة ونظيره التعاون بمساعدة كل من فهد العمري ومحمد العرمطي وبندر البريدي كحكم رابع، أما غرفة الفيديو ستكون بقيادة محمد البريدي ومحمد الحنفوش.

وتم تكليف سلطان الحربي بمهمة إدارة لقاء أبها وضيفه الرائد على أن يعاونه هشام الرفاعي مساعد أول وسعد السبيعي مساعد ثاني وسلطان العكبري حكم رابع، وستكون غرفة الفيديو تحت إدارة محمد القرني ومحمد الشهري.إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الشباب الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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