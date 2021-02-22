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مخالفات بالجملة في العقارات.. "محلية النواب" تطالب بمواجهة فساد المحليات

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مخالفات بالجملة في العقارات.. "محلية النواب" تطالب بمواجهة فساد المحليات مخالفات بالجملة في العقارات.. "محلية النواب" تطالب بمواجهة فساد المحليات

مصراوي Masrawy

01:54 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب مواجهة الفساد في المحليات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية، بحضور هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأضاف السجيني أن الفساد هو سبب ظهور أزمة كعمارة فصيل، قائلًا: "لا بد من المحاسبة وإنهاء المشكلة.. ليست في عمارة واحدة وإنما مخالفات بالجملة في العقارات، وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة؛ لأن البناء على المساحة كلها".

وعقَّب هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلًا: "نواجه سيلًا من القضايا والدعاوى التي تم رفعها"، مستطردًا: "كل يوم نواجه قضايا ومحاكم ونتصدى للمخالفات".

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