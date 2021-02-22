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شكري وأبو الغيط وسفير بالخرطوم يهنئون وزيرة خارجية السودان الجديدة

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شكري وأبو الغيط وسفير مصر بالخرطوم يهنئون وزيرة خارجية السودان الجديدة شكري وأبو الغيط وسفير بالخرطوم يهنئون وزيرة خارجية السودان الجديدة

مصراوي Masrawy

01:48 م الإثنين 22 فبراير 2021

الخرطوم- (أ ش أ(:

ذكرت وزارة الخارجية السودانية، أن الوزيرة الدكتورة مريم الصادق المهدي، تلقت برقيات تهنئة بمناسبة توليها منصبها الجديد، من عدد من نظرائها في الدول الصديقة، بينهم وزير الخارجية سامح شكري، كما تلقت اتصالا هاتفيا للتهنئة من أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، فضلا عن تهاني عدد من السفراء، بينهم السفير المصري في السودان حسام عيسى.

وأعربت وزيرة خارجية السودان، في بيان اليوم الاثنين، عن شكرها لكل من أبرق أو اتصل مهنئا، متمنية التوفيق والسداد لكل في موقعه.

وأوضحت الوزارة، أن المهدي تلقت برقيات تهئنة من عدد من نظرائها، من بينهم، الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات، سيرجي لافروف وزير خارجية ، بياتريس واني وزيرة خارجية جنوب السودان، لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا، ومحمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي.

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