أخبار عاجلة

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات -
عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
بقيادة العيسى .. رابطة العالم الإسلامي تنجح في إيقاف حرق ضحايا "كورونا" من المسلمين بسريلانكا -
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ" -
باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول: الصين بحاجة لمراجعة شاملة لنظام الانتخابات في هونج كونج

Print
مسؤول: الصين بحاجة لمراجعة شاملة لنظام الانتخابات في هونج كونج مسؤول: الصين بحاجة لمراجعة شاملة لنظام الانتخابات في هونج كونج

مصراوي Masrawy

01:42 م الإثنين 22 فبراير 2021

هونج كونج -(د ب أ):

قال أحد كبار مسؤولي شؤون هونج كونج في بكين إن الصين تواجه مهمة "حاسمة وعاجلة" لإصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج، في أحدث إشارة لتفكير السلطات في تغييرات كبيرة في الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شيا باولونج، مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو على مستوى مجلس الوزراء في الصين، القول في كلمة له اليوم الإثنين إن بكين بحاجة إلى إصلاح النظام الانتخابي في المدينة "لضمان سيطرة الوطنيين على الحكم في هونج كونج بحزم".

وفي كلمته أمام الجمعية الصينية لدراسات هونج كونج وماكاو، قال شيا إنه لتحسين النظام الانتخابي لهونج كونج، يجب سد "الثغرات القانونية ذات الصلة في إطار الدستور والقانون الأساسي" – وأن الأمر يعود للحكومة المركزية في إبلاغ هذه التغييرات للإدارة المحلية.

وتأتي التصريحات في أعقاب عدد من المقالات والتعليقات في التقارير الإعلامية الحكومية الصينية، وهي أحد إشارة إلى أن الصين تفكر في فرض المزيد من القيود على الديمقراطية المحدودة بالفعل في هونج كونج، حيث تختار لجنة من 1200 شخص من النخبة من رجال الأعمال والسياسة الرئيس التنفيذي للمدينة وتحتفظ بكين بحق النقض (فيتو) على هذا الاختيار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

شبكة عيون الإخبارية