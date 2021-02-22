أخبار عاجلة

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات -
عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
بقيادة العيسى .. رابطة العالم الإسلامي تنجح في إيقاف حرق ضحايا "كورونا" من المسلمين بسريلانكا -
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ" -
باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم على قطع بحرية تابعة له على سواحل غزة

Print
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم على قطع بحرية تابعة له على سواحل غزة الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم على قطع بحرية تابعة له على سواحل غزة

مصراوي Masrawy

01:40 م الإثنين 22 فبراير 2021

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إحباط "تهديد محتمل" على قطع بحرية تابعة له على سواحل قطاع غزة.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه بموقع تويتر، أن "قوات بحرية جيش الدفاع رصدت صباح اليوم نشاطا بحريا في عرض البحر أمام قطاع غزة شكل تهديدًا محتملًا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية"، مضيفا أن القوات قامت بإحباطه.

وأكد المتحدث أن الجيش سيواصل "العمل لمواجهة التهديدات البحرية".

ولم يوضح المتحدث طبيعة "التهديد المحتمل".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

شبكة عيون الإخبارية