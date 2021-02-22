الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم على قطع بحرية تابعة له على سواحل غزة

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تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إحباط "تهديد محتمل" على قطع بحرية تابعة له على سواحل قطاع غزة.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه بموقع تويتر، أن "قوات بحرية جيش الدفاع رصدت صباح اليوم نشاطا بحريا في عرض البحر أمام قطاع غزة شكل تهديدًا محتملًا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية"، مضيفا أن القوات قامت بإحباطه.

وأكد المتحدث أن الجيش سيواصل "العمل لمواجهة التهديدات البحرية".

ولم يوضح المتحدث طبيعة "التهديد المحتمل".