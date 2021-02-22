أخبار عاجلة

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات -
عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
بقيادة العيسى .. رابطة العالم الإسلامي تنجح في إيقاف حرق ضحايا "كورونا" من المسلمين بسريلانكا -
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ" -
باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عزل سفينة في ميناء بكوت ديفوار بعد رصد حالات إصابة بكورونا على متنها

Print
عزل سفينة في ميناء بكوت ديفوار بعد رصد حالات إصابة بكورونا على متنها عزل سفينة في ميناء بكوت ديفوار بعد رصد حالات إصابة بكورونا على متنها

مصراوي Masrawy

01:40 م الإثنين 22 فبراير 2021

أبيدجان-(د ب ا):

جرى اليوم الاثنين عزل سفينة، رست في الميناء الرئيسي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار أمس الأحد، وذلك عقب رصد عدة حالات مصابة بفيروس كورونا على متنها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة القول في بيان إن السلطات الطبية تقوم" بتقييم الوضع الوبائي" للحد من تفشي الفيروس على متن السفينة، ومنعه من الانتشار خارجها.

وجاء في بيان وزارة الصحة أن السلطات تحركت عقب أن تلقت طلبا " للتوقف لأسباب أمنية". ولم يذكر متحدث باسم وزارة الصحة عدد الحالات التي تم رصدها على متن السفينة أو من أين جاء أصحابها.

وقد سجلت كوت ديفوار أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و 186 حالة وفاة حتى أمس الأحد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

شبكة عيون الإخبارية