عزل سفينة في ميناء بكوت ديفوار بعد رصد حالات إصابة بكورونا على متنها

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مصراوي Masrawy

أبيدجان-(د ب ا):

جرى اليوم الاثنين عزل سفينة، رست في الميناء الرئيسي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار أمس الأحد، وذلك عقب رصد عدة حالات مصابة بفيروس كورونا على متنها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة القول في بيان إن السلطات الطبية تقوم" بتقييم الوضع الوبائي" للحد من تفشي الفيروس على متن السفينة، ومنعه من الانتشار خارجها.

وجاء في بيان وزارة الصحة أن السلطات تحركت عقب أن تلقت طلبا " للتوقف لأسباب أمنية". ولم يذكر متحدث باسم وزارة الصحة عدد الحالات التي تم رصدها على متن السفينة أو من أين جاء أصحابها.

وقد سجلت كوت ديفوار أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و 186 حالة وفاة حتى أمس الأحد.