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ميركل تدعو إلى الحذر من موجة ثالثة لكورونا

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ميركل تدعو إلى الحذر من موجة ثالثة لكورونا ميركل تدعو إلى الحذر من موجة ثالثة لكورونا

مصراوي Masrawy

01:39 م الإثنين 22 فبراير 2021

برلين-(د ب أ):

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا إلى اتباع استراتيجية حذرة في إعادة الفتح المحتمل للحياة العامة في ضوء المخاوف بشأن حدوث موجة ثالثة من جائحة كورونا.

وقالت ميركل اليوم الاثنين إن خطوات إعادة الفتح يجب تنفيذها بحكمة وأن تكون مرتبطة بزيادة اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا.

ووفقا لمصادر مشاركة في مداولات عبر الإنترنت لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل، أعربت المستشارة عن تفهمها لتوق المواطنين الكبير لإعادة فتح الحياة العامة، موضحة أن هناك ثلاثة مجالات يجب وضع استراتيجيات لإعادة فتحها، مشيرة إلى أن إحداها يتعلق بمجال الاختلاط الشخصي، والثانية بالمدارس، والثالثة بالمجالات الرياضية والمطاعم والثقافة، مضيفة أن الهدف هو ربط الاستراتيجيات الثلاثة سويا لجعل الفتح ممكنا، ثم تكييف الاستراتيجيات بحسب الأوضاع.

وبحسب المصادر، ستجري مجموعة عمل، تضم ميركل ورئيس ديوان المستشارية هيلجه براون ورؤساء مستشاريات الولايات، مشاورات حول موضوع إعادة الفتح اعتبارا من غد الثلاثاء.

سيُجرى خلال هذه المشاورات التحضير لمؤتمر رؤساء حكومات الولايات المقبل مع المستشارة، والمقرر عقده في 3 مارس المقبل. وتهدف المشاورات إلى تقديم خطط لخطوات الفتح المحتمل. وبحسب المصادر، قال براون إن طفرات دمرت للأسف التطور الجيد في ألمانيا.

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