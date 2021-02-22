نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالشرقية

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أشاد بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية للقطاعات الأمنية

التقى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، عالي بن عايض القحطاني.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية للقطاعات الأمنية، وحرصها على أن تكون في أهبة الاستعداد في جميع الأوقات ولأداء المهام كافة، مؤكداً على أهمية الحرص على التنسيق والتكامل مع القطاعات المختلفة لأداء الأعمال بأعلى كفاءة.

وشدد نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية إبراز الدور الذي تقوم به الإدارة في مختلف المجالات، متمنياً للإدارة ومنسوبيها التوفيق في أداء مهامهم، ومشيدا بالتطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة في أعمالها وامكانياتها.

وعبر "القحطاني"، من جهته، عن جزيل الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه، وما تفضل به من توجيهات سديدة، وكلمات محفزة، وحرصه على أن تكون جميع القطاعات في المنطقة منظومة واحدة تسهم في دعم التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان