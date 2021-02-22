"جاهز" تدعم مبادرة الخط العربي عبر اتفاقية شراكة مع اتحاد "رسيل "

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تعزيزاً لحضوره نظراً لما يمثله من أهمية واتصال وثيق بالفن والحياة

وقّعت شركة "جاهز" الدولية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "اتحاد رسيل" لدعم مبادرة متاجر عام الخط العربي؛ وذلك ضمن مجهودات "جاهز" لدعم المبادرات المجتمعية والحكومية، واعتبرت "جاهز" هذه المشاركة مع شركة "اتحاد رسيل" من أبرز مجالات شراكة القطاع الخاص لتفعيل مبادرة عام الخط العربي ٢٠٢١، والتي تهدف إلى تعزيز حضور الخط العربي؛ نظراً لما يمثله من أهمية واتصال وثيق بالفن والحياة، ولما يحمله من جماليات تعكس الثراء الثقافي في المملكة العربية السعودية، ويجسّد اهتمامها كحاضنة للخط العربي، وراعية له، ورائدة في دعمه.

الجدير بالذكر أن مبادرة عام الخط العربي والتي أطلقها الأمير بدر بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، تهدف لإشراك المؤسسات العامة والخاصة وكافة مدن المملكة، وقد امتدّت لتشمل العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكان من أبرزها الشراكة مع وزارة الرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمّ تعريب قمصان لاعبي الأندية ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في بادرة هي الأولى من نوعها، والتي حظيت باستحسان الجماهير الرياضية والأوساط الثقافية على حدّ سواء.