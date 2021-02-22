الافراج عن 53 شخصا كانوا مختطفين في نيجيريا

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مصراوي Masrawy

لاجوس- (د ب ا):

قال مسؤول حكومي محلي اليوم الاثنين إن جماعة إجرامية أفرجت عن 53 شخصا، معظمهم من السيدات والأطفال، في غرب وسط نيجيريا.

وقالت ماري نويل بيرجي المتحدثة باسم حاكم ولاية نيجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن معظم الذين تم الإفراج عنهم جرى خطفهم وهم عائدين من حفل زفاف في الولاية منذ أسبوع.

ووأضافت أن أخرين كانوا محتجزين لدى الجماعة، غير المعروف اسمها، منذ فترة أطول.

وأشارت المتحدثة إلى أن بعض المفرج عنهم في حالة صحية سيئة، لأنهم تعرضوا للتعذيب والاحتجاز في ظروف صعبة.

ولم تعلق المتحدثة على ما إذا كانت الحكومة دفعت فدية أم لا للإفراج عن الـ53 شخصا.

وقالت إن الحكومة مازالت تتفاوض من أجل الإفراج عن مالا يقل عن 44 شخصا، معظمهم من الأطفال، الذي تم اختطافهم من مدرسة الأسبوع الماضي بالقرب من منطقة كاجارا في ولاية نيجر.

وأضافت" الجهود مازالت جارية لتأمين الإفراج عنهم".

ويشار إلى أن عمليات الاختطاف شائعة الحدوث في نيجيريا، حيث أحيانا ينفذها إرهابيون ، يجبرون الفتيات والنساء على الزواج من المقاتلين أو يجندوهن ليقمن بعمليات انتحارية أو يستغلهن من أجل العمل.

وفي بعض الأحيان، تقوم جماعات إجرامية بعمليات الاختطاف للحصول على فدية.