أخبار عاجلة

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات -
عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
بقيادة العيسى .. رابطة العالم الإسلامي تنجح في إيقاف حرق ضحايا "كورونا" من المسلمين بسريلانكا -
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ" -
باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الافراج عن 53 شخصا كانوا مختطفين في نيجيريا

Print
الافراج عن 53 شخصا كانوا مختطفين في نيجيريا الافراج عن 53 شخصا كانوا مختطفين في نيجيريا

مصراوي Masrawy

01:32 م الإثنين 22 فبراير 2021

لاجوس- (د ب ا):

قال مسؤول حكومي محلي اليوم الاثنين إن جماعة إجرامية أفرجت عن 53 شخصا، معظمهم من السيدات والأطفال، في غرب وسط نيجيريا.

وقالت ماري نويل بيرجي المتحدثة باسم حاكم ولاية نيجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن معظم الذين تم الإفراج عنهم جرى خطفهم وهم عائدين من حفل زفاف في الولاية منذ أسبوع.

ووأضافت أن أخرين كانوا محتجزين لدى الجماعة، غير المعروف اسمها، منذ فترة أطول.

وأشارت المتحدثة إلى أن بعض المفرج عنهم في حالة صحية سيئة، لأنهم تعرضوا للتعذيب والاحتجاز في ظروف صعبة.

ولم تعلق المتحدثة على ما إذا كانت دفعت فدية أم لا للإفراج عن الـ53 شخصا.

وقالت إن الحكومة مازالت تتفاوض من أجل الإفراج عن مالا يقل عن 44 شخصا، معظمهم من الأطفال، الذي تم اختطافهم من مدرسة الأسبوع الماضي بالقرب من منطقة كاجارا في ولاية نيجر.

وأضافت" الجهود مازالت جارية لتأمين الإفراج عنهم".

ويشار إلى أن عمليات الاختطاف شائعة الحدوث في نيجيريا، حيث أحيانا ينفذها إرهابيون ، يجبرون الفتيات والنساء على الزواج من المقاتلين أو يجندوهن ليقمن بعمليات انتحارية أو يستغلهن من أجل العمل.

وفي بعض الأحيان، تقوم جماعات إجرامية بعمليات الاختطاف للحصول على فدية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

شبكة عيون الإخبارية