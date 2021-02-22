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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش أكتوبر" لـ 8 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش أكتوبر" لـ 8 مارس تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش أكتوبر" لـ 8 مارس

مصراوي Masrawy

01:20 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 5 متهمين بالقضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية، لجلسة 28 مارس لحضور متهم من محبسه.

جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين الثاني عبد الرحمن النجار والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم والخامس أحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

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