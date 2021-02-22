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"الزعاق": ليل "رمضان" سيكون معتدلاً ونهاره صيف.. وبدايته 13 أبريل

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"الزعاق": ليل "رمضان" سيكون معتدلاً ونهاره صيف.. وبدايته 13 أبريل "الزعاق": ليل "رمضان" سيكون معتدلاً ونهاره صيف.. وبدايته 13 أبريل
قال: بعد 20 يوماً تقريباً تنتهي "العقارب".. ويعقبها الربيع الحار "الحميمين"

قال الفلكي د.خالد الزعاق: إنه بعد 20 يوماً تقريباً تنتهي العقارب، ويعقبها "الحميمين" وهو موسم الربيع الحار "شبه معتدل بالنهار وشبه بارد بالليل".

وقال "الزعاق": بوادر الصيف "حار نهاراً ومعتدل ليلاً"، مع موسم الكنة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: الصيف الفعلي "حار نهاراً وليلاً"، مع نهاية الكنة.

وكشف أن ليل شهر رمضان سيكون معتدلاً، بينما يكون نهاره صيفاً، مشيراً إلى أن أول أيام الشهر الكريم هو الثلاثاء 13 أبريل بحول الله.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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