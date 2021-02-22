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بأكثر من ٣ ملايين  ريال.. إيداع مكافآت طلاب القنفذة غدًا

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في مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والاغتراب

بأكثر من ٣ ملايين  ريال.. إيداع مكافآت طلاب القنفذة غدًا

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الثلاثاء ١١/ ٧/١٤٤٢هـ نحو ثلاثة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات عن شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٢هـ للطلاب والطالبات.
وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي إن صرف المكافآت يستهدف طلاب وطالبات مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين.
مثمنًا جهود الزملاء والزميلات في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق.

إدارة تعليم القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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