أخبار عاجلة

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات -
عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
بقيادة العيسى .. رابطة العالم الإسلامي تنجح في إيقاف حرق ضحايا "كورونا" من المسلمين بسريلانكا -
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ" -
باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لندن ستدعو إلى منح حق الوصول "بشكل عاجل وبلا قيود" إلى إقليم صيني

Print
لندن ستدعو إلى منح حق الوصول "بشكل عاجل وبلا قيود" إلى إقليم صيني لندن ستدعو إلى منح حق الوصول "بشكل عاجل وبلا قيود" إلى إقليم صيني

مصراوي Masrawy

12:59 م الإثنين 22 فبراير 2021

وكالات:

أفاد مكتب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بأن لندن ستدعو اليوم الإثنين، إلى منح الأمم المتحدة حق الوصول "بشكل عاجل وبلا قيود"، إلى إقليم شينجيانغ الصيني.

تايوان تستنفر قواتها الجوية بعد مناورات صينية في منطقة متنازع عليها

وأشار المكتب إلى أن ذلك يأتي بهدف "التحقيق في تقارير عن وقوع انتهاكات في هذا الإقليم"، لافتا إلى أنه "بمناسبة عودة بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، كعضو له حق التصويت، سيدين راب أيضا السجل الحقوقي للصين وروسيا، العضوين في المجلس، وسيبدي مخاوف بشأن ميانمار وروسيا البيضاء (بيلاروس)".

هذا وأوضح مكتب وزير الخارجية البريطاني أنه "في إطار بحث قضايا حقوق الانسان في الصين سيشير راب إلى "تقارير تحدثت عن وقوع انتهاكات في شينجيانغ، منها التعذيب، والعمل بالسخرة، والتعقيم القسري للنساء".

جدير بالذكر أن الصين تعرضت لإدانة، وذلك لإقامتها مجمعات في شينجيانغ، تصفها بكين بأنها "مراكز تدريب مهني" للقضاء على التطرف ومنح الناس مهارات جديدة، في حين يصف منتقدو الصين تلك المراكز بأنها "معسكرات اعتقال"، حيث لفتت الأمم المتحدة إلى أن "ما لا يقل عن مليون من اليويغور ومسلمين آخرين، معتقلون في شينجيانغ".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

شبكة عيون الإخبارية