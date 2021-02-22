ضبط شخصين بحوزتهما 37 ألف عبوة "طحينة وعصير" فاسدة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية؛ بحوزته (24000 عبوة "طحينة" بدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، (مالك محل لتجارة السلع الغذائية)؛ بحوزته (13500 عبوة "عصير" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.