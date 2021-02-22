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شرطة المسطحات: ضبط 10 قضايا مخالفة قانون الصيد في يوم واحد

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شرطة المسطحات: ضبط 10 قضايا مخالفة قانون الصيد في يوم واحد شرطة المسطحات: ضبط 10 قضايا مخالفة قانون الصيد في يوم واحد

مصراوي Masrawy

01:05 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال حماية الثروة الزراعية، عن ضبط 4 قضايا "اتجار في المبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية " بالمخالفة لقانون الثروة الزراعية والحيوانية. وفي مجال حماية البيئة وتلوث أرضي، تم ضبط 27 قضية "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وفي مجال حماية الثروة السمكية، ضبطت أجهزة الأمن، 10 قضايا مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديريات الأمن، كما ضبطت 11 وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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