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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 8 مارس

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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 8 مارس تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 8 مارس

مصراوي Masrawy

01:01 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، تأجيل محاكمة متهم صادر ضده حكم بالمؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف"، لجلسة 8 مارس.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

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