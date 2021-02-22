بقيمة 3 ملايين جنيه.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 147 طربة حشيش

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط عاطلان، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بحوزتهما (72 طربة لمخدر الحشيش -مبلغ مالي-2 هاتف محمول)، وضبط عاطل بحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش -مبلغ مالي -هاتف محمول) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

كما ضبطت أجهزة الأمن، عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بحوزته (35 طربة لمخدر الحشيش -مبلغ مالي-هاتف محمول).

وفي سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح) تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني -الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة مطروح وبحوزته (25 ألف قرص مخدر لعقار التامول -مبلغ مالي -هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3 مليون جنيه تقريبا.