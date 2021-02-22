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كرات برد.. الأرصاد تكشف موعد وصول المنخفض الجوي للقاهرة

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كرات برد.. الأرصاد تكشف موعد وصول المنخفض الجوي للقاهرة كرات برد.. الأرصاد تكشف موعد وصول المنخفض الجوي للقاهرة

مصراوي Masrawy

01:04 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد وصول المنخفض الجوي إلى القاهرة، والذي يعمل على تكون السحب الممطرة وتكون متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها البرق والرعد أحيانا ويتساقط معها كرات البرد.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أنه من المقرر أن يصل المنخفض إلى القاهرة غدًا الثلاثاء يصاحبه هطول الأمطار بالإضافة إلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و الطقس سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية ودافئا إلى معتدل على المناطق الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.

وتسجل درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 18 و20 درجة نهارا و8 إلى 9 درجات ليلا، و19 - 11 على السواحل الشمالية، بينما تسجل المناطق الجنوبية بين 20 حتى 23 درجة نهارا، و8 حتى 15 درجة ليلا.

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مصراوي Masrawy

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