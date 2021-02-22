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غدًا.. "إعلام القاهرة" تنظم ندوة بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"

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غدًا.. "إعلام القاهرة" تنظم ندوة بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية" غدًا.. "إعلام القاهرة" تنظم ندوة بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"

مصراوي Masrawy

01:02 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، ندوة عبر الإنترنت، بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت - في تصريح اليوم - إن الزيادة السكانية المتسارعة تمثل عائقا أمام التنمية وتشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية.

ويناقش المشاركون في الندوة قضية الزيادة السكانية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور الإعلام في معالجتها.

ويشارك في "الويبينار" أساتذة متخصصون في المجالات المختلفة لمناقشة موضوعات: "الإعلام السكاني.. الدور والمسؤوليات"، و"البعدين السياسي والاقتصادي للزيادة السكانية"، و"البعد الديني للزيادة السكانية"، و"إشكالية تنظيم الأسرة في الريف المصري بين الوسيلة والرسالة"، و"سوسيولوجيا الإعلام الأمني والزيادة السكانية"، إلى جانب مناقشة مبادرة محافظة سوهاج للتوعية بمشكلات الزيادة السكانية.

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مصراوي Masrawy

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