أخبار عاجلة

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات -
عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
بقيادة العيسى .. رابطة العالم الإسلامي تنجح في إيقاف حرق ضحايا "كورونا" من المسلمين بسريلانكا -
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ" -
باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كورونا يودى بحياة المفكر والمناضل اللبناني النقاش بسوريا

Print
كورونا يودى بحياة المفكر والمناضل اللبناني النقاش بسوريا كورونا يودى بحياة المفكر والمناضل اللبناني النقاش بسوريا

مصراوي Masrawy

12:51 م الإثنين 22 فبراير 2021

دمشق- (د ب أ):

توفي المناضل والمفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش في مستشفى سوري بدمشق عن عمر ناهز الـ 70 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) اليوم الاثنين أن النقاش نقل قبل ثلاثة أيام إلى المستشفى .

وحسب وسائل إعلام لبنانية ، فإن النقاش توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يُنقل جثمانه غداً من دمشق لدفنه في مدينة بيروت.

ويعد النقاش من أبرز المفكرين اللبنانيين المحسوبين على إيران، وكانت له مشاركات يومية عبر المحطات الفضائية العربية والدولية للدفاع عن إيران التي درس وعاش فيها سنوات إضافة إلى حزب الله وسوريا والموالين لهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

شبكة عيون الإخبارية