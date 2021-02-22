كورونا يودى بحياة المفكر والمناضل اللبناني النقاش بسوريا

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دمشق- (د ب أ):

توفي المناضل والمفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش في مستشفى سوري بدمشق عن عمر ناهز الـ 70 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) اليوم الاثنين أن النقاش نقل قبل ثلاثة أيام إلى المستشفى .

وحسب وسائل إعلام لبنانية ، فإن النقاش توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يُنقل جثمانه غداً من دمشق لدفنه في مدينة بيروت.

ويعد النقاش من أبرز المفكرين اللبنانيين المحسوبين على إيران، وكانت له مشاركات يومية عبر المحطات الفضائية العربية والدولية للدفاع عن إيران التي درس وعاش فيها سنوات إضافة إلى حزب الله وسوريا والموالين لهم.