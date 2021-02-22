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اختلس مهمات الشركة.. القبض على مسئول كهرباء بالشرقية

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اختلس مهمات الشركة.. القبض على مسئول شبكة كهرباء بالشرقية اختلس مهمات الشركة.. القبض على مسئول كهرباء بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:57 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسئول كهرباء في محافظة الشرقية اختلس مهمات الشركة.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالشرقية، أفادت بقيام مسئول شبكة كهرباء بالشرقية، بالاحتفاظ وتخزين مهمات خاصة بقطاع الكهرباء وقيامه بتركيبها للمواطنين مقابل مبالغ مالية .

عقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل منزله على ( 2 عمود جديد جهد منخفض – 15 عمود قديم – 38 عداد مسبوق الدفع أحادي جديد – عداد ميكانيكي قديم – 23 حامل عمود جديد وقديم – 9 عازل صيني جديد – 7 كلامب جديد قنصول طرد قديم – 2 مفتاح كهرباء مستعمل –كشاف 250 وات قديم – 950 متر سلك جديد – 350 متر سلك قديم – 2 كابل مناول نصف متر قديم ) .

وبمواجهته اعترف بأن تلك المضبوطات خاصة بمشروع الإحلال والتجديد بطريق الزقازيق / منيا القمح، وتلك العدادات تم صرفها بمعرفته ولم يقم بتركيبها بقصد التربح من ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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