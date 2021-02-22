تمت إقالتها.. مسؤولة مصرية قامت بأغرب إجراء في مدينة

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تسببت القضية في حالة جدل واسعة

أقالت السلطات المصرية مديرة التنظيم بمجلس مدينة ومركز "كفر شكر" في القليوبية، من منصبها، وأحالت المسؤولة للتحقيق، بعد أن قامت بأغرب إجراء؛ إذ أطلقت على عدة شوارع أسماء زوجها وأقاربه.

وحسب وسائل إعلام مصرية، قال محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، في تصريحات صحفية: إنه تَقرر إقالة منى.م. من منصب مديرة التنظيم بمجلس "كفر شكر"، وإحالتها للتحقيق بالنيابة الإدارية؛ على خلفية أزمة تسمية عدة شوارع بالمدينة بأسماء زوجها وأشقائه ووالده وبعض أقاربهم.

وقال "الهجان": إن القرار جاء بعد التحقيقات التي شهدها الديوان العام للمحافظة في الواقعة بناء على مذكرة رئيس مدينة "كفر شكر" اللواء هشام رفعت، بورود شكاوى بوجود تسمية لبعض الشوارع في المخطط الجديد بأسماء زوج وأقارب مديرة التنظيم.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن تسمية الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، تخضع قانونًا للجنة تسمية الشوارع بالمجلس الشعبي المحلي، وفي حالة عدم وجودها يتم الرجوع للجنة بالمحافظة والمجلس التنفيذي.. وفي الآونة الأخيرة لم يتم إطلاق أسماء على الشوارع أو المدارس إلا للشهداء في مكافحة الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة صاحبة التاريخ بالمحافظة، عن طريق المجلس التنفيذي، وقرارات منه هو المسؤول الأول عن المحافظة، وما حدث يُعد مخالفة جسيمة.

وسببت هذه القضية أصداء وحالة جدل واسعة بين أهالي "كفر شكر" ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى تقديم أحد مواطني المدينة طلبًا رسميًّا لتغيير اسم مدينة "كفر شكر" إلى مدينة "كفر سامي جمال" على اسمه؛ أسوة بما فعلته مديرة التنظيم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء أفادت بأن هناك 5 شوارع أطلقت عليها مديرة التنظيم أسماء زوجها وأقربائه.

بدورها، نفت المسؤولة الاتهامات الموجّهة لها، قائلة إن تسمية الشوارع ليست من اختصاصها.

السلطات المصرية مسؤولة مصرية