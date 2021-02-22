أخبار عاجلة

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات -
عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
بقيادة العيسى .. رابطة العالم الإسلامي تنجح في إيقاف حرق ضحايا "كورونا" من المسلمين بسريلانكا -
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ" -
باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات: 2105 إصابات جديدة بـ "كورونا"

Print
الإمارات: 2105 إصابات جديدة بـ "كورونا" الإمارات: 2105 إصابات جديدة بـ "كورونا"
ارتفاع حصيلة المتعافين إلى 363052 حالة

الإمارات: 2105 إصابات جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 372530 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة وفاة 15 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1140 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3355 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 363052 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

الكويت تسجل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

19 وفاة و 4139 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

19 وفاة و 4139 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية