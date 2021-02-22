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ألمانيا تدعو لإيجاد وسيلة لمواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا رغم تدهور العلاقة

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ألمانيا تدعو لإيجاد وسيلة لمواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا رغم تدهور العلاقة ألمانيا تدعو لإيجاد وسيلة لمواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا رغم تدهور العلاقة

مصراوي Masrawy

12:47 م الإثنين 22 فبراير 2021

موسكو- (أ ش أ(:

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، والاتحاد الأوروبي العمل معا من أجل إيجاد طريقة لاستمرار الحوار بين الجانبين، وذلك على الرغم من تدهور العلاقات بينهما ووصولها إلى مرحلة هي الأسوأ.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ماس قوله قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "علينا إيجاد طريقة لاستمرار الحوار مع روسيا لأهميتها لنا من أجل تسوية الكثير من الصراعات الدولية".

وواصل حديثه بالقول إنه على الرغم من وصول العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى، إلا أنه يجب المحاولة من أجل استمرار الحوار بين الجانبين.

وأضاف ماس أنه ربما يدعم فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين روس بسبب قضية المدون المعارض أليكسي نافالني.

وأكد وزير الخارجية الألماني أنه سيتم مناقشة قضية نافالني خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي، وكيفية التعامل من جانب موسكو مع الأزمة، مضيفًا "سنناقش اليوم ما إذا كان سيتم فرض عقوبات جديدة على روسيا، وخصوصا في ظل الحكم الصادر ضد نافالني وحقيقة أنه قيد التوقيف وسيتم سجنه".

وقررت محكمة ستراسبورج في 16 فبراير الجاري، وفقًا للمادة 39 من قواعد المحكمة، دعوة الروسية للإفراج عن أليكسي نافالني، الذي استبدلت محكمة موسكو في بداية شهر فبراير الجاري، الحكم الصادر ضده في قضية احتيال مع وقف التنفيذ بعقوبة حقيقية، ورد الكرملين بأن الطابع المنحاز لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يثير الكثير من التساؤلات.

وعاقبت محكمة روسية، نافالني بدفع غرامة قدرها 850 ألف روبل " نحو 11.4 ألف دولار "، في قضية التشهير بأحد المحاربين القدامي.

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