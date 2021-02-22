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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى، إن للمرأة أن الواعظات المصريات اللائي شرفن مصر في السودان، يُمثلن القوة الناعمة التي يجب أن نفخر بها.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتورة مايا مرسي للواعظات المصريات المشاركات في القافلة الدعوية التي توجهت مؤخرا لعدد من الولايات بالسودان.

وقالت مرسي، إن هذه القافلة تعد أول قافلة دعوية نسائية تُوفد إلى خارج مصر، مشيرة إلى أن الوزيرة فايزة أبو النجا صاحبة الفكرة الأساسية في وجود الواعظات المصريات؛ وذلك لدورهن الفاعل وما يمثلنه من أهمية في التوعية والتواصل مع السيدات في جميع المحافظات، لتعريفهن بأصول الدين الصحيح والبعد عن الأفكار المغلوطة.

وأضافت أن وصولهن إلى خارج مصر شيء عظيم نفتخر به جميعا، موجهة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الاختيار الموفق لهؤلاء الواعظات المتميزات لتمثيل مصر في الخارج، متمنية زيادة العدد في المرات القادمة.

من جانبهن، أعربت الواعظات عن شكرهن وتقديرهن لدور ودعم وتشجيع المجلس القومى للمرأة لهن، ومساعدتهن في الوقوف على أرض قوية صلبة.