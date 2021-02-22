أخبار عاجلة

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وأهمية الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات -
عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
بقيادة العيسى .. رابطة العالم الإسلامي تنجح في إيقاف حرق ضحايا "كورونا" من المسلمين بسريلانكا -
مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ" -
باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" -
الولايات المتحدة تسجل 72.996 إصابة جديدة و2.115 حالة وفاة بكورونا -
في سادسة "الشارع السعودي".. أمن المعلومات وخصوصية الفرد على الطاولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيسة "قومي المرأة": واعظات يمثلن القوة الناعمة التي يجب أن نفخر بها

Print
رئيسة "قومي المرأة": واعظات مصر يمثلن القوة الناعمة التي يجب أن نفخر بها رئيسة "قومي المرأة": واعظات يمثلن القوة الناعمة التي يجب أن نفخر بها

مصراوي Masrawy

12:30 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى، إن للمرأة أن الواعظات المصريات اللائي شرفن في السودان، يُمثلن القوة الناعمة التي يجب أن نفخر بها.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتورة مايا مرسي للواعظات المصريات المشاركات في القافلة الدعوية التي توجهت مؤخرا لعدد من الولايات بالسودان.

وقالت مرسي، إن هذه القافلة تعد أول قافلة دعوية نسائية تُوفد إلى خارج مصر، مشيرة إلى أن الوزيرة فايزة أبو النجا صاحبة الفكرة الأساسية في وجود الواعظات المصريات؛ وذلك لدورهن الفاعل وما يمثلنه من أهمية في التوعية والتواصل مع السيدات في جميع المحافظات، لتعريفهن بأصول الدين الصحيح والبعد عن الأفكار المغلوطة.

وأضافت أن وصولهن إلى خارج مصر شيء عظيم نفتخر به جميعا، موجهة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الاختيار الموفق لهؤلاء الواعظات المتميزات لتمثيل مصر في الخارج، متمنية زيادة العدد في المرات القادمة.

من جانبهن، أعربت الواعظات عن شكرهن وتقديرهن لدور ودعم وتشجيع المجلس القومى للمرأة لهن، ومساعدتهن في الوقوف على أرض قوية صلبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر"

شبكة عيون الإخبارية