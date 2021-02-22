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مفتي الجمهورية يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الديني

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مفتي الجمهورية يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الديني مفتي الجمهورية يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الديني

مصراوي Masrawy

12:25 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- السيد السفير خيرات لاما شريف –سفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الديني بين دار الإفتاء وكازاخستان.

وأكد المفتي على عمق العلاقات الطيبة بين وكازاخستان، والتعاون المثمر مع دار الإفتاء، حيث يتم تدريب العديد من الأئمة من كازاخستان في مجال الإفتاء لمواجهة الفكر المتطرف، مع مراعاة خصوصية بلادهم.

وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي والإفتائي لمسلمي كازاخستان وأئمتها خاصة فيما يتعلق بالتدريب على مهارات الإفتاء.

من جانبه أشاد سفير كازاخستان بما يبذله فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية من مجهودات لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين وتدريب أئمة كازاخستان.

وقال: "نطمح إلى مزيد من التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء في مواجهة الكثير من التحديات التي نواجهها ولتفكيك الفكر المتشدد، نظرًا لما تمتاز به من قبول واسع في العالم أجمع".

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