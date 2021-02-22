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مايلستون تطلق ندوتها السادسة عشر للمنصات المتكاملة 2021 بشكل مجاني هذا العام

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مايلستون تطلق ندوتها السادسة عشر للمنصات المتكاملة 2021 بشكل مجاني هذا العام مايلستون تطلق ندوتها السادسة عشر للمنصات المتكاملة 2021 بشكل مجاني هذا العام

أعلنت شركة "مايلستون سيستمز" عن ندوتها السنوية "ندوة مايلستون للمنصات المتكاملة" في دورتها السادسة عشر ، والتي ستعقد بشكل افتراضي ومجاني على مدار يومين، الأول والثاني من مارس، 2021. ستكون الندوة مفتوحة لشركاء مايلستون سيستمز، العملاء، والإعلاميين لاكتشاف مستقبل تكنولوجيا أنظمة الفيديو، وذلك تحت شعار "رسم القادم الجديد". مع أكثر من 2000 مسجل للندوة من كافة أرجاء العالم، فإن الندوة عبارة عن منصة يجتمع فيها كل أفراد مجتمع مايلستون لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بآخر الابتكارات.

قال توماس جينسن، الرئيس التنفيذي لمايلستون سيستمز: "لا تعمل الندوة فقط على جمع عملاء "مايلستون سيستمز" من كافة أنحاء العالم لمناقشة الرؤية المستقبلية وكيفية مساهماتنا في النجاح معاَ فحسب، بل نتطلع هذه السنة إلى مناقشة كيف يمكن للتكنولوجيا الخاصة بنا أن تحوّل طريقة عملنا وحياتنا، وكيف يمكننا أن نعزز العالم من حولنا للإستفادة بقدر المستطاع من تكنولوجيا أنظمة الفيديو- فيما يتعلق بالخصوصية وما بعدها".

ستناقش كل حلقة من الندوة أفضل الحلول المتعلقة باحتياجات السوق الجديدة خصوصاً بعد الجائحة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، نظام الجيل الخامس، انترنت الأشياء "IoT"، و تحوّل أنظمة تحكم الفيديو. بالإضافة إلى توماس جينسن، الرئيس التنفيذي لشركة مايلستون، سيكون من بين المتحدثين الرسميين بجورن سكو إيليرتسن، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا، و كينيث هون بيتيرسن، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والذي بدوره سيتحدث عن رؤيته في العديد من المواضيع ككيفية تحول تكنولوجيا الفيديو إلى ما بعد الخصوصية، الظواهر العديدة للتكنولوجيا الكلية، وتبني التكنولوجيا المسرعة في القطاعات الأساسية.

سيكون للحدث جوانب مميزة أخرى إضافة لكونه عبر الانترنت ومجانياً وذلك لأن "مايلستون سيستمز" تؤمن بأن تكنولوجيا الفيديو هي شرار القرن الواحد والعشرين.

 

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