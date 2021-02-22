"أمانة الطائف" تنفذ برنامجًا لصيانة 5 آلاف وحدة خدمية بالحدائق والمنتزهات

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شَمِل صيانة الألعاب وإعادة طلائها والجلسات والمظلات وبرنامجًا للغسيل والنظافة

نفّذت أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل- برنامجًا لصيانة أكثر من 5000 وحدة من ألعاب الأطفال والمظلات المكشوفة والجلسات العائلية بالحدائق العامة والمنتزهات وحدائق الأحياء، ضمن البرنامج الشامل لصيانة المرافق الترفيهية والخدمية بالطائف.

وأوضحت الأمانة أن فِرَق الصيانة أنجزت ما نسبته 80% من برنامج الصيانة، وشملت الأعمال المنجزة صيانة الألعاب وإعادة طلائها وإصلاح الألعاب المكسورة واستبدال الألعاب التالفة بأخرى جديدة، وصيانة الجلسات والمظلات وبرنامجًا للغسيل والنظافة.

ويهدف برنامج الصيانة إلى ضمان استمرارية كفاءة المرافق والحفاظ على سلامة الأطفال ومرتادي الحدائق.

وبيّنت الأمانة أنها استغلت الفترة الحالية في موسم الشتاء بتنفيذ خطط للصيانة وتعزيز المرافق وفق مشاريع الأمانة لتأهيل المرافق الترفيهية والمتنفسات العامة.

وأشارت الأمانة إلى أن خططًا أخرى من المزمع تنفيذها خلال الأيام القادمة، تشمل أعمال تعزيز الرقعة الخضراء ودعم البنية التحتية وشبكات الري والتمديدات الكهربائية والإنارة وباقي الخدمات البلدية في المتنفسات.أمانة الطائف