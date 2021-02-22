أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بأسيوط -
ضبط 3 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية -
صور.. وزير الآثار يتفقد أعمال تطوير "أتريبس" بسوهاج -
وزراء مالية "العشرين" يناقشون دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من كورونا.. اليوم -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة -
بالصور.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تختتم مشاركتها في معرض "آيدكس" 2021 -
مَن هي المحجبة التي ظهرت على منصّة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض؟ -
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا -
ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية -
إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كفاءة": تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة يزيد من استهلاك الوقود

Print
"كفاءة": تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة يزيد من استهلاك الوقود "كفاءة": تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة يزيد من استهلاك الوقود
يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء للسيارة خاصة مع السرعات العالية

طالَبَ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أصحابَ المركبات بتجنب تحميل الأوزان غير الضرورية أعلى المركبة قدر الإمكان؛ نظرًا لأن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات العالية؛ مما يزيد استهلاك الوقود.

ودعا "كفاءة" إلى قراءة "بطاقة الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)؛ حيث يمثل المستوى الأعلى "أ" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "ز" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وينصح المركز السعودي "كفاءة"، بزيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa)؛ للتعرف على المعلومات والنصائح الإرشادية كافة لترشيد الاستهلاك.المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزراء مالية "العشرين" يناقشون دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من كورونا.. اليوم

وزراء مالية "العشرين" يناقشون دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من كورونا.. اليوم

رئيس وزراء العراق: التعاون مع مصر ركن أساسي للاستقرار والتكامل الاقتصادي

رئيس وزراء العراق: التعاون مع مصر ركن أساسي للاستقرار والتكامل الاقتصادي

واشنطن تحذر مجموعة العشرين من التسرع في سحب إجراءات دعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

واشنطن تحذر مجموعة العشرين من التسرع في سحب إجراءات دعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

الأمن الاقتصادي يضبط 3022 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

الأمن الاقتصادي يضبط 3022 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

شبكة عيون الإخبارية