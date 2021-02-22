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24 مايو.. الحكم على المتهمين في قضية "فتاة التيك توك" منة عبدالعزيز

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24 مايو.. الحكم على المتهمين في قضية "فتاة التيك توك" منة عبدالعزيز 24 مايو.. الحكم على المتهمين في قضية "فتاة التيك توك" منة عبدالعزيز

مصراوي Masrawy

12:31 م الإثنين 22 فبراير 2021

القاهرة - مصراوي

قررت محكمة جنايات الطالبية، حجز محاكمة مازن إبراهيم وشيماء احمد، المتهمين باغتصاب وهتك عرض وسرقة بالإكراه وتعاطي مخدرات في قضية منة عبد العزيز، الشهيرة بـ "فتاة التيك توك" لجلسة 24 مايو المقبل للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها "آية" الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" لـ"محكمة الجنايات".

وشمل قرار "النيابة العامة" بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام "محكمة الجنايات"؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وقد أقامت "النيابة العامة" أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام "النيابة العامة"، وما ثبت بتقرير "مصلحة الطب الشرعي" بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.

كما قدمت "النيابة العامة" أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام "محكمة الطفل".

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