ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج الأدوات الجنسية المستخدمة في أعمال الفجور بالقطامية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على مسئول صفحة لترويج الأدوات الجنسية المستخدمة في أعمال الفجور بالقطامية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت بوجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات التي تستخدم في الأعمال المنافية للآداب، ووجود بعض العبارات التي يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد ، وبعض الأدوات التي تستخدم في ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية .

وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة لذات الغرض كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – 16 قطعة من الأدوات الصناعية المنافية للآداب).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .