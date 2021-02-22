أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بأسيوط -
ضبط 3 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية -
صور.. وزير الآثار يتفقد أعمال تطوير "أتريبس" بسوهاج -
وزراء مالية "العشرين" يناقشون دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من كورونا.. اليوم -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة -
بالصور.. الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تختتم مشاركتها في معرض "آيدكس" 2021 -
مَن هي المحجبة التي ظهرت على منصّة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض؟ -
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بقنا -
ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية -
إسرائيل تهدد حزب الله: أي فعل يقابله رد يطال كل لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج الأدوات الجنسية المستخدمة في أعمال الفجور بالقطامية

Print
ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج الأدوات الجنسية المستخدمة في أعمال الفجور بالقطامية ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج الأدوات الجنسية المستخدمة في أعمال الفجور بالقطامية

مصراوي Masrawy

12:20 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على مسئول صفحة لترويج الأدوات الجنسية المستخدمة في أعمال الفجور بالقطامية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت بوجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات التي تستخدم في الأعمال المنافية للآداب، ووجود بعض العبارات التي يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد ، وبعض الأدوات التي تستخدم في ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية .

وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة لذات الغرض كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – 16 قطعة من الأدوات الصناعية المنافية للآداب).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

القوى العاملة: إطلاق مبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بإيطاليا مارس المقبل

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية