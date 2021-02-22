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الجزائية تعلن موعداً للنظر في دعوى مقامة ضد متهم: حضور وإلا "حكم غيابي"

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الجزائية تعلن موعداً للنظر في دعوى مقامة ضد متهم: حضور وإلا "حكم غيابي" الجزائية تعلن موعداً للنظر في دعوى مقامة ضد متهم: حضور وإلا "حكم غيابي"
نظراً لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته

الجزائية تعلن موعداً للنظر في دعوى مقامة ضد متهم: حضور وإلا

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم شعيل محمد مسفر القحطاني "سعودي الجنسية"، بموجب الهوية الوطنية رقم (1075829620) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 22 / 8 / 1442هـ الساعة التاسعة.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.المحكمة الجزائية المتخصصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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