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ضبط ساقطتين لترويج الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

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ضبط ساقطتين لترويج الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية ضبط ساقطتين لترويج الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:06 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على ساقطتين لترويج الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان عن نشاطهن.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلاً من سيدتين - مقيمتان بمحافظة الإسكندرية وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية .

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بقيامها بتسهيل استغلال المتهمة الثانية في الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين وأضافت بقيامها بإنشاء الصفحة لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقيادة المتهمة الأولى نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما .

كما أمكن ضبط (2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهمة الأولى يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المؤثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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