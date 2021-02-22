قبل ترويجهم.. سقوط عامل بحوزته 24 طربة حشيش بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة مباحث سوهاج برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، عامل، بحوزته 24 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، قيام عامل - مقيم بدائرة المركز؛ بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.