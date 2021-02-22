حفاظًا على زيادة الإنتاج وكشف المخالفين.. "الزراعة": حملات تفتيشية على الصوب الزراعية بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن وزارة الزراعة تدعم خطة التوسع في الصوب الزراعية، والتأكد من تطابقها للمواصفات.

وأضاف عطا، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الصوب الزراعية التابعة للمزارعين بلغت نحو 87 ألف صوبة بمحافظات الجمهورية كافة، مشيرًا إلى أن مصر لديها فائض في الإنتاج.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية أن هناك لجانًا فنية وحملات تفتيشية من قِبل إدارة الخضر، بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضراوات؛ من أجل أخذ عينات الفاكهة والخضراوات للتأكد من تطبيقها للمواصفات والتراخيص، لافتًا إلى ضرورة الحصول على فاتورة الشراء.

وأشار عطا إلى أن هناك حملات على الصوب الزراعية بجميع المحافظات؛ لمتابعة سجلات الترخيص للصوب الخاصة بإنتاج الشتلات والمشاتل المكشوفة، للحفاظ على زيادة الإنتاجية والكشف عن الصوب المخالفة للإجراءات.